Вооружённые силы Российской Федерации удерживают инициативу на поле боя. Об этом во вторник, 22 июля, сообщил официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков выступил перед журналистами на регулярном брифинге. Он прокомментировал текущую обстановку в зоне проведения специальной военной операции.

«Наши вооружённые силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, динамика изменений на линии боевого соприкосновения хорошо известна. Российские подразделения планомерно выполняют поставленные задачи.

Ранее российские вооружённые силы нанесли высокоточный удар по подразделению противника. Целью стала батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Местом расположения цели был выбран населённый пункт Ковалёвка. Также в Одессе был поражён логистический центр «Новой почты». В сводке подчёркивается, что атака проводилась по конкретной цели, обеспечивающей снабжение ВСУ. Деталей о типе примененного вооружения или масштабах разрушений в ведомстве не привели.