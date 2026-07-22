Переживаем за Макрона: Во Франции госслужащих проверяют на наркотики, уже есть случаи увольнений

Во Франции ряд чиновников и сотрудников министерских аппаратов отстранили от работы после положительных тестов на наркотики. Об этом премьер-министр страны Себастьен Лекорню рассказал в интервью Paris Match. Сколько человек попало под санкции и где именно они работали, он не уточнил.

Лекорню подтвердил кадровые решения, отвечая на прямой вопрос журналистов. По его словам, внезапные проверки продолжатся, а будущим главам правительства следует сохранить контроль за этой сферой.

«Члены министерских аппаратов и большинство высокопоставленных чиновников имеют доступ к чрезвычайно конфиденциальной информации. Употреблять наркотики — значит быть уязвимым», — заявил французский премьер.

Обязательные внезапные тесты начали проводить в правительственных структурах в рамках кампании по борьбе с наркотрафиком. Проверки затронули сотрудников кабинетов министров, ряд высокопоставленных чиновников и служащих, имеющих доступ к чувствительной информации. Для скрининга использовали анализ слюны.

Имена отстранённых власти раскрывать не намерены, объясняя это защитой их частной жизни. Ранее в правительстве заявляли, что положительный результат станет основанием для прекращения работы человека на занимаемой должности, но не для публичного обнародования его данных.

Напомним, что год назад немалый резонанс вызвал видеоролик, снятый в купе поезда, перевозившего европейских лидеров в Киев. Кадры демонстровали белый предмет, похожий на свёрток или скомканную бумагу, на столе перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем, лежал предмет, напоминающий ложку или палочку. Заметив камеры, политики поспешили скрыть эти предметы. Пользователи Сети выдвинули предположения, что это могли быть наркотики и приспособление для их употребления. Елисейский дворец позже объяснил, что на столе у Макрона якобы был не наркотик, а салфетка.