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22 июля, 10:39

Лавров заявил о прямом участии США в наведении ударов ВСУ по России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Соединённые Штаты напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на объекты на территории России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам в Маниле, где он участвует в мероприятиях по линии АСЕАН. Там же запланированы переговоры министра с госсекретарём США Марко Рубио, одной из тем которых станет украинский конфликт.

По словам главы МИДа, американская помощь Украине не ограничивается поставками оружия. Вашингтон также предоставляет Киеву разведывательные сведения и доступ к технологической инфраструктуре.

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«Американцы, которые и через поставки вооружений, за счёт Евросоюза, и через предоставление разведданных, системой Starlink и многое другое, не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства утверждает, что среди таких объектов есть и гражданские цели на российской территории.

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Ранее российские власти неоднократно заявляли, что передача Киеву западного оружия и разведывательной информации делает страны НАТО участниками конфликта. США и их союзники характеризуют свои действия как поддержку Украины.

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Марина Фещенко
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