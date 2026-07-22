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22 июля, 11:04

«Операция влияния»: Полковник раскрыл план нового главкома ВСУ против России

Полковник Ходарёнок: Михаил Драпатый продолжит «операцию влияния» против России

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Драпатий

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Драпатий

Владимир Зеленский отстранил от должности главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского и выдвинул на его место командующего Объединёнными силами генерал-майора Михаила Драпатого. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок, проанализировал, чего ждать от нового назначенца.

Эксперт отмечает, что на Украине принята противоречивая схема управления армией, где функции верховного главнокомандующего и главкома ВСУ дублируются, что неизбежно порождает конфликты. Однако такая система удобна для Зеленского: неудачи на фронте списывают на главкома, а победы приписывают Верховному.

По мнению Ходарёнка, Драпатый обладает достаточным уровнем образования и опытом для оперативного управления ВСУ. Среди задач, которые ему поставит политическое руководство, — отражение ударов, обеспечение устойчивости обороны, удержание укрепрайона Славянск-Краматорск, проведение мобилизации и дезорганизация систем управления войсками противника в ходе «операции влияния». Основной упор, вероятно, будет сделан на использование беспилотной авиации и ракетных ударов по тыловым объектам России. Насколько генерал справится с этими задачами, покажет ближайшее время.

Присяга с душком: Драпатый отреагировал нацистским лозунгом на своё назначение главкомом ВСУ
Присяга с душком: Драпатый отреагировал нацистским лозунгом на своё назначение главкомом ВСУ

Напомним, Михаил Драпатый официально вступил в должность главнокомандующего ВСУ, назначив начальником Генштаба генерал-майора Игоря Скибюка, с которым он работал на юге Украины в 2022 году. Он заявил, что Владимир Зеленский поставил задачу усиливать наступательные действия, развивать армию и технологии, а также планировать тыловые операции. Драпатый отметил, что доверяет Скибюку в сложных ситуациях. Его приоритетом станет укрепление обороноспособности страны.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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