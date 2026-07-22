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22 июля, 11:53

«Люди-ноли, жулики и маньяки»: В России поставили диагноз украинской элите

Политолог Ваджра: Конфликт Зеленского и Фёдорова — борьба за американские деньги

Владимир Зеленский и Михаил Фёдоров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures, © ТАСС / AP / Hanna Arhirova

Владимир Зеленский и Михаил Фёдоров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures, © ТАСС / AP / Hanna Arhirova

Политолог Андрей Ваджра в беседе с сайтом MK.ru проанализировал конфликт между Владимиром Зеленским и уволенным министром обороны Михаилом Фёдоровым. Эксперт считает, что принципиально ситуация на Украине не изменится — оба политика «фигуры из одной колоды», а их противостояние не приведёт к радикальным переменам.

По словам Ваджры, Фёдоров — «маленький, тупой человечек», которого вытащили из провинциальной дыры. Он является хранителем денег компании Palantir, используемых в военных технологиях ВСУ, и задача его — не допустить хищения этих средств. Именно это, наряду с его возможной кандидатурой на замену Зеленскому, стало причиной конфликта.

Политолог назвал украинскую элиту «жуликами, убийцами или маньяками» и подчеркнул, что все они — «люди-ноли», марионетки без свойств и характера, которых десятилетиями готовили через западные неправительственные организации.

Эксперт отметил, что любой новый лидер Украины продолжит войну, а Зеленский будет маневрировать до последнего. Смена одной фигуры на другую, по его мнению, ничего не изменит, и Запад вряд ли пойдёт на физическое устранение Зеленского, чтобы не дестабилизировать ситуацию. Конфликт вокруг Фёдорова — это борьба за контроль над американскими деньгами, где финансовые вопросы тесно переплетены с политическими.

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Напомним, Зеленский предложил Фёдорову новую должность, связанную с развитием технологий, после того как тот подтвердил уход с поста министра обороны из-за конфликта с Генштабом. Фёдоров назвал работу честью, но детали предложения не разглашаются.

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Анастасия Никонорова
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