Министерство обороны России обнародовало свежие данные о ходе боевых действий, зафиксировав значительные потери противника. За минувшие сутки общее число выведенных из строя украинских бойцов достигло 1270 человек.

Наиболее ожесточённые столкновения произошли в зоне ответственности группировки «Восток», где оппонент недосчитался до 380 военнослужащих. Высокая интенсивность боев наблюдалась также на севере — там потери составили свыше 250 человек.

Подразделения «Центр» отразили попытки прорыва, ликвидировав до 240 солдат противника. На Западном направлении этот показатель достиг 210, а в зоне ответственности «Южной» группировки — более 140.

На Херсонском участке, подконтрольном силам «Днепр», активность врага оказалась ниже: там из строя выбыло более 50 боевиков. Столь существенные цифры указывают на продолжающееся истощение ресурсов киевского режима.

Ранее российские вооружённые силы нанесли высокоточный удар по подразделению противника. Целью стала батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Местом расположения цели был выбран населённый пункт Ковалёвка. Также в Одессе был поражён логистический центр «Новой почты». В сводке подчёркивается, что атака проводилась по конкретной цели, обеспечивающей снабжение ВСУ. Деталей о типе примененного вооружения или масштабах разрушений в ведомстве не привели.