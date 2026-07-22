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Регион
22 июля, 11:58

СК возбудил дело после исчезновения 13-летней девочки в Подмосковье

Обложка © VK / СПАС ГРАД Национального центра помощи по МО

Обложка © VK / СПАС ГРАД Национального центра помощи по МО

В Подмосковье СК возбудил уголовное дело после исчезновения 13-летней девочки. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

«В Серпухове возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка», — говорится в сообщении.

Следователи вместе с криминалистами изучили место, где подростка видели в последний раз, а также проверили записи с камер наблюдения. Сотрудники СК опросили мать, бабушку пропавшей и других людей, которые могут располагать важной информацией.

Кроме того, специалисты изъяли необходимые материалы для проведения экспертиз, включая образцы буккального эпителия. Сейчас продолжаются поиски подростка. В мероприятиях участвуют сотрудники правоохранительных органов и поисковые отряды.

Волонтёры круглосуточно ищут 13-летнюю девочку, пропавшую в подмосковном Серпухове
Волонтёры круглосуточно ищут 13-летнюю девочку, пропавшую в подмосковном Серпухове

Напомним, что 13-летняя Василиса пропала в Пущино (13 км от Серпухова) 19 июля. Перед исчезновением девочка отправилась в СНТ «Биоприбор», чтобы найти потерянное кольцо, после чего перестала выходить на связь. К поискам подключились волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град».

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Милена Скрипальщикова
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