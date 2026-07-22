СК возбудил дело после исчезновения 13-летней девочки в Подмосковье
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В Подмосковье СК возбудил уголовное дело после исчезновения 13-летней девочки. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
«В Серпухове возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка», — говорится в сообщении.
Следователи вместе с криминалистами изучили место, где подростка видели в последний раз, а также проверили записи с камер наблюдения. Сотрудники СК опросили мать, бабушку пропавшей и других людей, которые могут располагать важной информацией.
Кроме того, специалисты изъяли необходимые материалы для проведения экспертиз, включая образцы буккального эпителия. Сейчас продолжаются поиски подростка. В мероприятиях участвуют сотрудники правоохранительных органов и поисковые отряды.
Напомним, что 13-летняя Василиса пропала в Пущино (13 км от Серпухова) 19 июля. Перед исчезновением девочка отправилась в СНТ «Биоприбор», чтобы найти потерянное кольцо, после чего перестала выходить на связь. К поискам подключились волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град».
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