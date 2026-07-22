«Сейчас я оптимист — наполовину есть»: Комик Детков впервые откровенно рассказал о жизни без части руки
Детков рассказал о жизни с врождённой особенностью — отсутствием части руки
Обложка © youtube/вДудь
Комик Сергей Детков впервые подробно рассказал, как относится к своей врождённой особенности — отсутствию части левой руки. Этой темой он поделился в интервью журналисту Юрию Дудю*.
Детков признался, что никогда не пытался выяснить точную причину, по которой родился без предплечья, и не расспрашивал об этом родителей. По словам артиста, для него этот вопрос не был принципиальным.
«Раньше я был пессимистом и говорил, что у меня руки наполовину нет. А сейчас я оптимист — считаю, что она наполовину есть», — пошутил комик.
Детков также пересказал семейную историю о своём рождении. По его словам, медработница спросила отца, собираются ли родители отказываться от ребёнка. Мужчина резко отверг саму возможность такого решения, и для Сергея этот эпизод стал исчерпывающим ответом на вопрос об отношении семьи.
Комик утверждает, что подобная врождённая особенность встречается редко. Согласно информации, которую он находил самостоятельно, — примерно один новорождённый ребёнок из четырёх-пяти тысяч. Независимого медицинского подтверждения этой оценки в интервью не приводилось.
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* Юрий Дудь внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.