«Сейчас я оптимист — наполовину есть»: Комик Детков впервые откровенно рассказал о жизни без части руки

Комик Сергей Детков впервые подробно рассказал, как относится к своей врождённой особенности — отсутствию части левой руки. Этой темой он поделился в интервью журналисту Юрию Дудю*.

Детков признался, что никогда не пытался выяснить точную причину, по которой родился без предплечья, и не расспрашивал об этом родителей. По словам артиста, для него этот вопрос не был принципиальным.

«Раньше я был пессимистом и говорил, что у меня руки наполовину нет. А сейчас я оптимист — считаю, что она наполовину есть», — пошутил комик.

Детков также пересказал семейную историю о своём рождении. По его словам, медработница спросила отца, собираются ли родители отказываться от ребёнка. Мужчина резко отверг саму возможность такого решения, и для Сергея этот эпизод стал исчерпывающим ответом на вопрос об отношении семьи.

Комик утверждает, что подобная врождённая особенность встречается редко. Согласно информации, которую он находил самостоятельно, — примерно один новорождённый ребёнок из четырёх-пяти тысяч. Независимого медицинского подтверждения этой оценки в интервью не приводилось.

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