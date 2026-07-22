Пронёсший бомбу в метро Петербурга россиянин грезил о переезде в Европу

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали 21-летнего парня, который по заданию украинских спецслужб пронёс самодельное взрывное устройство в метро на станцию «Горьковская». Парень был завербован через мессенджер, фотографировал машины для планирования ударов дронами, а после теракта планировал переехать в Европу, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города.

Парень учился на факультете информационных технологий и программирования. Семья студента обеспечена: родители оплачивали его поездки по миру. Мать — известный врач-остеопат, ведёт курсы и выступает в СМИ. На звонки журналистов она не ответила.

Будучи противником власти и СВО, студент дал согласие на сотрудничество с украинской стороной. 22 июля его задержали. Теперь ему грозит до 20 лет колонии по части 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в содействии терроризму).