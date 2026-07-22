Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 13:05

Сотни людей пришли проститься с Do4a: в Петербурге проводили в последний путь фитнес-блогера Вадима Иванова

В Петербурге простились с фитнес-блогером Вадимом Do4a Ивановым

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadim_do4a_ivanon

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadim_do4a_ivanon

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с фитнес-блогером Вадимом Ивановым, известным под псевдонимом Do4a. Он скончался несколько дней назад в возрасте 37 лет.

Прощание прошло в центре ритуальных услуг, после чего церемония продолжилась на Большеохтинском кладбище у часовни Данииловского храма. Проводить Иванова в последний путь пришли несколько сотен человек — родные, друзья, коллеги, бывшие одногруппники и подписчики.

Люди приносили к гробу цветы и вспоминали блогера как честного, открытого, доброжелательного и целеустремленного человека. По словам пришедших, он всегда был готов поддержать тех, кто обращался к нему за помощью, вдохновлял окружающих и оставался опорой для своей семьи.

Как ранее рассказывала супруга блогера, у него были серьёзные проблемы с сердцем. После трёх перенесённых инфарктов врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность, а сам Иванов готовился к пересадке сердца.

Названа причина смерти фитнес-блогера Вадима Do4а Иванова
Названа причина смерти фитнес-блогера Вадима Do4а Иванова

Вадим Иванов был известен как создатель интернет-проекта Do4a о бодибилдинге. Он также основал сеть магазинов спортивного питания и бренд спортивной одежды.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar