Сотни людей пришли проститься с Do4a: в Петербурге проводили в последний путь фитнес-блогера Вадима Иванова

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с фитнес-блогером Вадимом Ивановым, известным под псевдонимом Do4a. Он скончался несколько дней назад в возрасте 37 лет.

Прощание прошло в центре ритуальных услуг, после чего церемония продолжилась на Большеохтинском кладбище у часовни Данииловского храма. Проводить Иванова в последний путь пришли несколько сотен человек — родные, друзья, коллеги, бывшие одногруппники и подписчики.

Люди приносили к гробу цветы и вспоминали блогера как честного, открытого, доброжелательного и целеустремленного человека. По словам пришедших, он всегда был готов поддержать тех, кто обращался к нему за помощью, вдохновлял окружающих и оставался опорой для своей семьи.

Как ранее рассказывала супруга блогера, у него были серьёзные проблемы с сердцем. После трёх перенесённых инфарктов врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность, а сам Иванов готовился к пересадке сердца.

Вадим Иванов был известен как создатель интернет-проекта Do4a о бодибилдинге. Он также основал сеть магазинов спортивного питания и бренд спортивной одежды.