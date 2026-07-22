Сотни людей пришли проститься с Do4a: в Петербурге проводили в последний путь фитнес-блогера Вадима Иванова
В Петербурге простились с фитнес-блогером Вадимом Do4a Ивановым
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vadim_do4a_ivanon
В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с фитнес-блогером Вадимом Ивановым, известным под псевдонимом Do4a. Он скончался несколько дней назад в возрасте 37 лет.
Прощание прошло в центре ритуальных услуг, после чего церемония продолжилась на Большеохтинском кладбище у часовни Данииловского храма. Проводить Иванова в последний путь пришли несколько сотен человек — родные, друзья, коллеги, бывшие одногруппники и подписчики.
Люди приносили к гробу цветы и вспоминали блогера как честного, открытого, доброжелательного и целеустремленного человека. По словам пришедших, он всегда был готов поддержать тех, кто обращался к нему за помощью, вдохновлял окружающих и оставался опорой для своей семьи.
Как ранее рассказывала супруга блогера, у него были серьёзные проблемы с сердцем. После трёх перенесённых инфарктов врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность, а сам Иванов готовился к пересадке сердца.
Вадим Иванов был известен как создатель интернет-проекта Do4a о бодибилдинге. Он также основал сеть магазинов спортивного питания и бренд спортивной одежды.
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