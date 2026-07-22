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Регион
22 июля, 13:41

Застрявший на Памире россиянин будет ждать эвакуации ещё четыре дня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U__Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U__Photo

Российский альпинист, получивший тяжелую травму головы после падения в горах Таджикистана, сможет рассчитывать на эвакуацию не раньше 26 июля. Вертолёт пока не может вылететь из-за сложных погодных условий. Об этом стало известно SHOT.

Альпинист Игорь Байер. Фото © Telegram / SHOT

Альпинист Игорь Байер. Фото © Telegram / SHOT

22-летний россиянин Игорь остаётся в районе перевала Турамыс на высоте более 5000 метров после несчастного случая во время восхождения. Спасательная операция осложняется погодой. Изначально спасатели планировали вывезти альпиниста еще 20 июля. Для организации полёта удалось собрать около 900 тысяч рублей, однако из-за сильного снегопада вылет пришлось отменить. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильное. При этом специалисты планируют доставить его на землю именно воздушным транспортом из-за серьёзной травмы головы.

В Турции пытаются спасти троих российских туристов, которые застряли в горах
В Турции пытаются спасти троих российских туристов, которые застряли в горах

Напомним, что российский турист Игорь Байер получил тяжёлую черепно-мозговую травму во время восхождения в горах Таджикистана. Несчастный случай произошёл при прохождении маршрута в районе Памира. После падения альпиниста доставили на базу «Москвин» — туристический лагерь на Плато Москвина, где путешественники обычно останавливаются во время маршрутов. Там россиянину оказали первую помощь, обработали полученные ранения и провели необходимые медицинские процедуры.

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Милена Скрипальщикова
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