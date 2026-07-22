Передвижение мебели по фэншую: Гаспарян вспомнил «заслуги» новых безликих начальников ВСУ
Гаспарян назвал перестановки в ВСУ передвижением мебели по фэншую
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Новое военное руководство Украины — это люди-функции, которые просто должны выполнять определённую работу, и никто из них ничего выдающегося из себя не представляет. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Армен Гаспарян, комментируя назначение Михаила Драпатого главкомом ВСУ и Игоря Скибюка начальником Генштаба.
Совершенно неважно, кого и как зовут. Они все по большому счёту ничего из себя не представляют ни с военной, ни с политической, ни с какой угодно другой точки зрения. До этого нам рассказывали, что гениален Сырский, что гениален предыдущий начальник Генерального штаба. Что эти два «исполина» в одиночку побеждают Россию — «Потужный марафон» об этом ежедневно извещал. Теперь выяснилось, что ни один, ни другой ничего не могут и ни на что не способны.
Им на смену дали других. Сырского сменил Драпатый, главное военное «достижение» которого — атака на мирных людей в Мариуполе в 2014 году, напоминает Гаспарян. И новый начальник Генштаба Скибюк из той же серии: ноль успехов на поле боя, зато предан непосредственно Зеленскому.
Генерал-майор Скибюк. Герой Украины, как о нём пишут. Ему приписывают наступление на Изюмском направлении в 2022 году. Но все же понимают, о чём идёт речь. В чём здесь успех? Никаких других свершений у него не было. Больше того, он работал заместителем начальника Генштаба ВСУ, то есть несёт ответственность за провалы абсолютно всех «фортеций». Что здесь ещё комментировать? Просто передвижение мебели по фэншую, не более того.
Напомним, 22 июля Владимир Зеленский подписал указы о смене военного руководства Украины. Он официально снял с должности главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на его место Михаила Драпатого. Также он уволил Андрея Гнатова с должности начальника Генштаба и назначил на его место Игоря Скибюка.
Кто такие Драпатый и Скибюк и кого они сменили в командовании ВСУ, читайте в разборе Life.ru.