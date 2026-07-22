Передвижение мебели по фэншую: Гаспарян вспомнил «заслуги» новых безликих начальников ВСУ

Совершенно неважно, кого и как зовут. Они все по большому счёту ничего из себя не представляют ни с военной, ни с политической, ни с какой угодно другой точки зрения. До этого нам рассказывали, что гениален Сырский, что гениален предыдущий начальник Генерального штаба. Что эти два «исполина» в одиночку побеждают Россию — «Потужный марафон» об этом ежедневно извещал. Теперь выяснилось, что ни один, ни другой ничего не могут и ни на что не способны.