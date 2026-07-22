Милонов призвал туристов не бойкотировать Грузию после скандала с россиянкой
Обложка © Life.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал туристов не отказываться от поездок в Грузию после скандального инцидента в Кахетии. Он отметил, что власти отреагировали на происшествие, а сами кахетинцы славятся миролюбием.
По словам парламентария, конфликт мог возникнуть на почве алкоголя и недопонимания. Он подчеркнул, что не стоит раздувать из этого мегаскандал и игнорировать Грузию, где к россиянам относятся душевно, в отличие от других стран, где «просто за деньги».
Милонов в беседе с NEWS.ru добавил, что подобные инциденты случаются на отдыхе и в других государствах их гораздо больше.
Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле. Его задержали, однако вскоре отпустили под залог. При этом, по данным МВД Грузии, россиянки якобы оскорбляли гостей проходившей там свадьбы. Девушки отвергают обвинения. Позднее была составлена хронология конфликта.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.