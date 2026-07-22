Милонов призвал туристов не бойкотировать Грузию после скандала с россиянкой

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал туристов не отказываться от поездок в Грузию после скандального инцидента в Кахетии. Он отметил, что власти отреагировали на происшествие, а сами кахетинцы славятся миролюбием.

По словам парламентария, конфликт мог возникнуть на почве алкоголя и недопонимания. Он подчеркнул, что не стоит раздувать из этого мегаскандал и игнорировать Грузию, где к россиянам относятся душевно, в отличие от других стран, где «просто за деньги».

Милонов в беседе с NEWS.ru добавил, что подобные инциденты случаются на отдыхе и в других государствах их гораздо больше.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле. Его задержали, однако вскоре отпустили под залог. При этом, по данным МВД Грузии, россиянки якобы оскорбляли гостей проходившей там свадьбы. Девушки отвергают обвинения. Позднее была составлена хронология конфликта.