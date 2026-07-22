В ночь на 22 июля российские вооруженные силы нанесли удар по целям в порту Одессы. Министерство обороны официально подтвердило ликвидацию объектов инфраструктуры. Эти сооружения противник задействовал для приёма и складирования грузов военного назначения.

«В порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения», — заявили в МО РФ.

Действия армии направлены исключительно на демонтаж военно-экономического потенциала. Противник лишается возможности перебрасывать вооружение через черноморскую акваторию. Это критически снижает боеспособность подразделений на линии боевого соприкосновения.

Российские вооружённые силы 22 июля нанесли высокоточный удар по подразделению противника. Целью стала батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Местом расположения цели был выбран населённый пункт Ковалёвка. Также в Одессе был поражён логистический центр «Новой почты». В сводке подчёркивается, что атака проводилась по конкретной цели, обеспечивающей снабжение ВСУ. Деталей о типе примененного вооружения или масштабах разрушений в ведомстве не привели.