Российские вооружённые силы провели операцию по ликвидации вражеских транспортных средств. Целью стали гражданские корабли, переоборудованные для нужд армии противника. Уничтожение произошло непосредственно в процессе транспортировки смертоносных товаров.

Удар наносился комбинированными силами флота и авиации. Задействовано оружие высокой точности наземного старта. В воздухе работали ударные беспилотные летательные аппараты, которые преследовали цели до момента попадания.

Сухогруз перевозил контейнеры с неизвестным содержимым. Балкер доставлял тяжелые сыпучие материалы, необходимые для ведения боевых действий. Оба судна направлялись в гавань Одессы для выгрузки опасного имущества.

Российские вооружённые силы 22 июля нанесли высокоточный удар по подразделению противника. Целью стала батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Местом расположения цели был выбран населённый пункт Ковалёвка. Также в Одессе был поражён логистический центр «Новой почты». В сводке подчёркивается, что атака проводилась по конкретной цели, обеспечивающей снабжение ВСУ. Деталей о типе примененного вооружения или масштабах разрушений в ведомстве не привели.