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22 июля, 14:54

Российские ракеты догнали сухогруз и балкер с грузами для ВСУ

Минобороны РФ сообщило об ударах по сухогрузу и балкеру, идущим в Одессу

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские вооружённые силы провели операцию по ликвидации вражеских транспортных средств. Целью стали гражданские корабли, переоборудованные для нужд армии противника. Уничтожение произошло непосредственно в процессе транспортировки смертоносных товаров.

Удар наносился комбинированными силами флота и авиации. Задействовано оружие высокой точности наземного старта. В воздухе работали ударные беспилотные летательные аппараты, которые преследовали цели до момента попадания.

Сухогруз перевозил контейнеры с неизвестным содержимым. Балкер доставлял тяжелые сыпучие материалы, необходимые для ведения боевых действий. Оба судна направлялись в гавань Одессы для выгрузки опасного имущества.

Огненный шторм над гаванью: ВС РФ выжигают запасы ВСУ в порту Одессы
Огненный шторм над гаванью: ВС РФ выжигают запасы ВСУ в порту Одессы

Российские вооружённые силы 22 июля нанесли высокоточный удар по подразделению противника. Целью стала батарея берегового ракетного комплекса «Нептун». Местом расположения цели был выбран населённый пункт Ковалёвка. Также в Одессе был поражён логистический центр «Новой почты». В сводке подчёркивается, что атака проводилась по конкретной цели, обеспечивающей снабжение ВСУ. Деталей о типе примененного вооружения или масштабах разрушений в ведомстве не привели.

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Оксана Попова
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