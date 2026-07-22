Киев требует от Варшавы оборудование для ремонта советских МиГ-29

Украина и Польша всё не могут договориться о формате передачи истребителей МиГ-29. Киев настаивает, что вместе с самолётами ему необходимо получить оборудование для ремонта и обслуживания техники, однако Варшава не готова включать такие условия в сделку. Об этом в Минобороны Украины сообщили украинскому изданию «Милитарный».

В ведомстве заявили, что требование о передаче ремонтной инфраструктуры стало частью переговоров о поставке военной техники для ВСУ. Украинская сторона считает это необходимым из-за технического состояния самолётов. МиГ-29 проверяли украинские специалисты, после чего пришли к выводу, что перед использованием машины потребуется восстановление.

В польском Минобороны ранее дали понять, что готовы участвовать в модернизации истребителей, но не намерены самостоятельно покрывать связанные с этим расходы. По словам главы ведомства Владислава Косиняка-Камыша, финансирование должны обеспечить Киев либо его союзники.

Ранее стало известно, что Украина отказалась от оставшихся польских МиГ-29 из-за их потребности в ремонте, который потребует значительных расходов. Украинская сторона изучила данные о техническом состоянии самолётов, которые продолжают числиться на вооружении польских ВВС. В результате оценки было установлено, что истребителям потребуется дорогостоящий ремонт с последующей модернизацией.