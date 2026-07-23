США завершили 12-ю серию атак по объектам Ирана

В 05:30 мск 23 июля американские войска завершили очередную серию ударов по объектам Ирана. Как сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM), операция продолжается уже 12-ю ночь подряд.

США завершили 12-ю серию атак по Ирану. Видео © X / U.S. Central Command

«Американские войска нанесли удары по иранским военным целям, включая морские силы, склады ракет и беспилотников, объекты берегового наблюдения и средства противовоздушной обороны. Эти удары ещё больше ослабляют способность Ирана наносить удары по гражданским морякам и торговым судам. В этом месяце американские войска нанесли удары по десяткам иранских военных объектов на суше, одновременно возобновив морскую блокаду Ирана», — говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, американские силы уже изменили маршрут следования девяти торговых судов, а ещё одно судно было выведено из строя, чтобы не допустить захода кораблей в иранские порты и выхода из них. В регионе сейчас находятся более 50 тысяч военнослужащих США.

Напомним, 12-я серия ударов по объектам на территории Ирана началась 23 июля в 00:30 мск. Кроме того, на нефтяном танкере произошли взрыв и пожар при попытке трёх судов пройти через Ормузский пролив без согласования с Тегераном. Два других танкера изменили курс. В КСИР заявили, что Иран контролирует Ормузский пролив. По утверждению корпуса, суда не смогут входить в пролив и покидать его без согласования с исламской республикой.