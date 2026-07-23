«Свободных агентов хватает»: Тренер Назаров анонсировал горячее трансферное лето в КХЛ

Трансферная кампания в КХЛ не прекращается ни на минуту, а рынок свободных агентов по-прежнему насыщен. Об этом рассказал известный тренер Андрей Назаров.

Он выразил надежду на скорые яркие переходы и пожелал всем хоккеистам найти себе команды, в том числе опытным игрокам и своим старым челябинским друзьям. Совсем скоро клубы официально выйдут из отпуска, начнутся тренировочные лагеря и рутинная работа в зале и на льду, подчеркнул тренер в разговоре с «Чемпионатом».

Назаров отметил, что болельщики соскучились по хоккею, а сам он с нетерпением ждёт предсезонных турниров, а затем и старта нового регулярного чемпионата. Предстоящий сезон, по мнению собеседника издания, получится ещё более интересным и конкурентным.

«Уверен, и наши топ-клубы, словно лучшие в мире грузовики, будут бескомпромиссно бороться за главный трофей и радовать всех нас великолепной игрой. Пусть всегда побеждает только сильнейший», — заключил он.

К слову, Life.ru рассказывал, что в системе нижегородского «Торпедо» подрастает вратарь Добрыня Никитич — и это не псевдоним. Одарённого голкипера, по словам мамы, назвали так из-за имени отца, и другие варианты даже не рассматривались.