СК опроверг, что в детсаду Махачкалы девочке дорезали палец

Версия о том, что сотрудники детского сада в Махачкале самостоятельно отрезали повреждённый палец на ноге трёхлетней девочки, не подтвердилась. Об этом РИА «Новости» рассказал глава следственного управления СК России по Дагестану Александр Супрун.

«Что касается информации о том, что после получения ребёнком травмы сотрудники детского сада якобы самостоятельно пытались отсечь повреждённую часть пальца, то эта версия была тщательно проверена следствием и своего подтверждения не нашла», — сказал он.

По его словам, окончательные выводы сделают только после того, как поступят результаты всех назначенных экспертиз и завершатся необходимые проверки.

Он также отметил, что происшествие с самого начала держали на особом контроле. Следователи выяснили, что ребёнок получил тяжёлую травму стопы из-за того, что работники детсада не уследили за девочкой.

По словам Супруна, собранных доказательств достаточно, чтобы обвинить двух воспитателей и няню в оказании услуг, опасных для жизни и здоровья. Против заведующей возбудили отдельное дело — о халатности. Он добавил, что назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и другие экспертизы, результаты которых важны для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, 8 мая 2026 года в ДОУ №22 малышка прищемила мизинец дверным проёмом. Вместо вызова скорой и звонка родным, персонал предпринял дикое решение: надеть на малышку колготки и не вызывать скорую помощь. Родителей ребёнка они также не оповестили. Кроха провела в агонии несколько часов, истекая кровью. Когда за девочкой пришёл дедушка, ему не сообщили о случившемся, а просто отдали малышку будто бы ничего и не было. Уже дома родственники узнали о произошедшем, когда из колготок выпал кусочек плоти. Врачи констатировали: опоздай они на пару часов — и шанс на спасение был бы упущен. Дети-очевидцы впали в истерику, отказываются теперь даже приближаться к саду. Правоохранители арестовали дух воспитательниц и няню, также были возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».