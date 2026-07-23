«Престолонаследие от Милибэндов к Милибэндам»: Захарова высмеяла новое назначение в Лондоне

В Лондоне вновь оказался у власти представитель семьи Милибэнд — Эд Милибэнд возглавил британский МИД, тогда как его старший брат Дэвид ранее уже руководил этим ведомством. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости».

Она провела аналогию с британской монархией.

«Престолонаследие в Британии осуществляется теперь не только от Виндзоров к Виндзорам, но и от Мелибэндов к Мелибэндам», — сказала Захарова.

Напомним, на этой неделе британским премьером стал Энди Бёрнем, сменивший на этом посту Кира Стармера. Одним из первых его решений стало назначение Эда Милибэнда, прежде отвечавшего за энергетику, главой внешнеполитического ведомства. Дэвид Милибэнд занимал эту же должность с 2007 по 2010 год.

Также ранее Захарова с иронией отреагировала на слова нового главы британского правительства Энди Бёрнема о желании «вернуть надежду». В эфире радио Sputnik дипломат предположила, что потерянную надежду стоит поискать в Букингемском дворце, и напомнила, что у каждого прежнего премьера она куда-то пропадала.