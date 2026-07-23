Россия не дрогнет! Сенатор Карасин заявил, что 21-й пакет санкций лишь закалит страну

Новые европейские санкции являются циничным и враждебным шагом, который тем не менее не поколеблет решимости России. Таким образом сенатор, член Совета Федерации Григорий Карасин в беседе с Life.ru прокомментировал согласованный Евросоюзом 21-й пакет ограничений.

Ничего нового в политическом курсе Евросоюза мы, к сожалению, не узнали. 21-й пакет санкций является 21-м пакетом. Надо считать, сколько подобных недружественных акций масштабного характера предпринято против нашей Родины. Мы именно таким образом относимся к этим решениям. Я уверен, что Россия выстоит и переживёт все сложности, которые искусственно создаются европейцами для того, чтобы спасти своих воспитанников в Киеве. В долгосрочном плане это им вряд ли поможет. Григорий Карасин Сенатор, член Совета Федерации

Сенатор обратил внимание на то, что в новых ограничениях присутствуют определённые отступления в сферах, затрагивающих собственные экономические и торговые интересы стран ЕС. Это, по его мнению, лишь подчёркивает цинизм и обнажает истинное лицо европейских политиков, принимающих решения с оглядкой на свою выгоду.

«Но пусть они разбираются с этим внутри. У нас это всё будет встречено как очередной недружественный, грубый и враждебный шаг по отношению к России. Мы, естественно, предусмотрим соответствующие решения и мероприятия. Ждать, что это останется незамеченным и без последствий, не стоит», — подчеркнул он.

На этом фоне Карасин выделил встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, состоявшуюся накануне на полях мероприятий АСЕАН. По его словам, этот контакт породил надежду на возможное торжество здравого смысла в позиции Вашингтона.

«Возможно, администрация Вашингтона, которая в Анкоридже делала определённые предложения, вспомнит о них и вернётся к здравому смыслу. Ситуация непростая, но Российская Федерация чувствует себя уверенно, особенно это касается ситуации на линии соприкосновения. Все эти санкции заметно усложняют жизнь, но никоим образом не влияют на решимость нашего народа и государства выстоять, одержать победу и решить все те проблемы, о которых говорил Владимир Владимирович Путин, когда ставил задачи перед специальной военной операцией», — подытожил Карасин.

Напомним, страны Евросоюза всё же согласовали 21-й пакет санкций. Однако им пришлось пойти на уступки Греции и отказаться от полного эмбарго на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Послы государств сообщества согласовали новый пакет ограничительных мер в урезанном виде, благодаря чему греческие компании как крупнейшие в ЕС операторы морских перевозок СПГ смогут и дальше транспортировать российский газ в третьи страны. При этом в список запрещённых трансакций были добавлены 32 российских банка, а также платформы по торговле нефтью и криптовалютами, что фактически лишает их возможности проводить трансграничные операции с европейскими контрагентами.