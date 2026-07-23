Тень убитого Абэ над Токио: Новый премьер воплощает идеи наставника в политике Японии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити активно обращается к политическому наследию Синдзо Абэ. Спустя четыре года после убийства бывшего главы правительства она продолжает продвигать его идеи в сфере экономики и национальной безопасности.

Выступая перед сторонниками в Токио, политик призналась, что иногда представляет наставника сидящим на диване в кабинете руководителя страны, пишет The New York Times.

«Я никогда не смогла бы заменить премьер-министра Абэ; мои дни наполнены лишь критикой по сравнению с ним. Тем не менее, я хочу быть политиком-бойцом, как он. Я говорю себе, что должна им быть», — заявила Такаити.

Первая женщина на посту главы японского правительства поддерживает увеличение военных расходов и укрепление оборонных возможностей государства. Её кабинет также взял курс на создание централизованного разведывательного ведомства — первого подобного органа в послевоенной истории страны.

В экономике Такаити сохраняет приверженность подходам Абэ, получившим название «абэномика». Власти рассчитывают стимулировать рост за счёт крупных государственных и частных инвестиций, однако эта политика вызывает опасения на долговом рынке.

Одновременно премьер сталкивается с инфляцией, демографическим спадом и напряжённостью в отношениях с Китаем, Россией и КНДР. Усиление вооружённых сил Токио объясняет ухудшением обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, 8 июля 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был смертельно ранен во время предвыборной речи в городе Нара. Стрелявший, 41-летний Тэцуя Ямагами, был задержан на месте. На допросах он заявил, что его мотивом была не политика, а личная неприязнь: его мать разорилась из-за крупных пожертвований в корейскую «Церковь объединения», и Ямагами считал Абэ причастным к деятельности этой организации в Японии. Убийство шокировало страну и мир, поскольку политическое насилие и огнестрельные преступления в Японии крайне редки. Это событие спровоцировало масштабный скандал, вскрывший глубокие связи правящей Либерально-демократической партии с этой религиозной структурой, что привело к отставкам министров и серьёзному падению рейтингов правительства Фумио Кисиды.

В начале июля чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил Life.ru, что отношения Москвы и Токио находятся в состоянии, близком к нулю. По его оценке, в Японии усиливаются милитаристские и реваншистские настроения, направленные не только против РФ, но и против Китая.