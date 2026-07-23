Ведущего «Спаса» Максима Сырникова похоронят в Петербурге

Прощание с Максимом Сырниковым, который вёл программу «Монастырская кухня» на телеканале «Спас», планируется в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе телеканала.

По предварительным данным, местом захоронения выбрали Северное кладбище. Представители телеканала уточнили, что окончательное решение пока не принято.

До этого стало известно, что причиной смерти телеведущего стало внезапное внутреннее кровотечение. Незадолго до кончины Сырников лежал в больнице, но решил продолжить лечение дома. Спустя две-три недели он неожиданно скончался в возрасте 60 лет. О смерти Сырникова рассказал публицист Егор Холмогоров в своём телеграм-канале 22 июля.