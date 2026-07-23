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23 июля, 10:23

Ведущего «Спаса» Максима Сырникова похоронят в Петербурге

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maksimsyrnikov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maksimsyrnikov

Прощание с Максимом Сырниковым, который вёл программу «Монастырская кухня» на телеканале «Спас», планируется в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе телеканала.

По предварительным данным, местом захоронения выбрали Северное кладбище. Представители телеканала уточнили, что окончательное решение пока не принято.

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Названы время и место похорон журналиста, автора мема «Ленин — гриб» Сергея Шолохова

До этого стало известно, что причиной смерти телеведущего стало внезапное внутреннее кровотечение. Незадолго до кончины Сырников лежал в больнице, но решил продолжить лечение дома. Спустя две-три недели он неожиданно скончался в возрасте 60 лет. О смерти Сырникова рассказал публицист Егор Холмогоров в своём телеграм-канале 22 июля.

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Вероника Бакумченко
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