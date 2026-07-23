«Демонстрация неонацизма Киева»: Захарова ответила на скандальные слова нового главкома ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандальные заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о жителях России. Дипломат назвала эти высказывания проявлением неонацизма.

В словах Драпатого про российскую нацию увидели классическую риторику Бандеры

В словах Драпатого про российскую нацию увидели классическую риторику Бандеры

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