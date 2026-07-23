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Регион
23 июля, 14:29

«Демонстрация неонацизма Киева»: Захарова ответила на скандальные слова нового главкома ВСУ

Захарова назвала высказывания Драпатого о россиянах проявлением неонацизма

Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА / OLEKSANDR KLYMENKO

Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА / OLEKSANDR KLYMENKO

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандальные заявления нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о жителях России. Дипломат назвала эти высказывания проявлением неонацизма.

«Демонстрация неонацизма Киева», приводит её слова РИА «Новости».

В словах Драпатого про российскую нацию увидели классическую риторику Бандеры
В словах Драпатого про российскую нацию увидели классическую риторику Бандеры

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый сделал резонансное заявление о России. Он заявил, что РФ не имеет право на существование, а жители Донбасса — «хотят халявы и не хотят работать».

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Милена Скрипальщикова
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