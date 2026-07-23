«Возможно, это уже произошло»: В Британии предрекли конец существования порта Одессы после ударов РФ
Аналитик Меркурис: Одесса скоро перестанет быть портом
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Одесса рискует лишиться статуса портового города из-за интенсивных российских авиаударов. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
«В ближайшие дни, если учитывать интенсивность российских ударов, Одесса перестанет существовать как работающий порт. Возможно, это уже произошло», — заявил он.
Днём ранее крупнейший в мире контейнерный морской перевозчик Maersk сообщил, что прекращает работу с украинским портом Черноморск в Одесской области. Причиной стали российские удары.
Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что с 10 июля по портам Одесской области было нанесено около 20 ударов. Были поражены объекты в Одессе, Черноморске, Измаиле и Южном, где находились склады с военными грузами, топливные резервуары и другая инфраструктура для снабжения ВСУ.
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