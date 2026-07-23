«Возможно, это уже произошло»: В Британии предрекли конец существования порта Одессы после ударов РФ

«В ближайшие дни, если учитывать интенсивность российских ударов, Одесса перестанет существовать как работающий порт. Возможно, это уже произошло», — заявил он.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что с 10 июля по портам Одесской области было нанесено около 20 ударов. Были поражены объекты в Одессе, Черноморске, Измаиле и Южном, где находились склады с военными грузами, топливные резервуары и другая инфраструктура для снабжения ВСУ.