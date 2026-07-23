Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июля, 14:47

«Возможно, это уже произошло»: В Британии предрекли конец существования порта Одессы после ударов РФ

Аналитик Меркурис: Одесса скоро перестанет быть портом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pryimachuk Mariana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pryimachuk Mariana

Одесса рискует лишиться статуса портового города из-за интенсивных российских авиаударов. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

«В ближайшие дни, если учитывать интенсивность российских ударов, Одесса перестанет существовать как работающий порт. Возможно, это уже произошло», — заявил он.

Днём ранее крупнейший в мире контейнерный морской перевозчик Maersk сообщил, что прекращает работу с украинским портом Черноморск в Одесской области. Причиной стали российские удары.

«Церемониться перестали»: Корабли с грузами для ВСУ сутками дрейфуют в море из-за ударов по портам
«Церемониться перестали»: Корабли с грузами для ВСУ сутками дрейфуют в море из-за ударов по портам

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что с 10 июля по портам Одесской области было нанесено около 20 ударов. Были поражены объекты в Одессе, Черноморске, Измаиле и Южном, где находились склады с военными грузами, топливные резервуары и другая инфраструктура для снабжения ВСУ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar