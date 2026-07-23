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Регион
23 июля, 15:27

Мощи накрыли вышиванками: Епископ рассказал о тайной «инвентаризации» Киево-Печерской лавры

Епископ Гедеон: Мощи святых в Киево-Печерской лавре накрывали вышиванками

Обложка © Wikipedia / Falin

Обложка © Wikipedia / Falin

С мощей святых в Киево-Печерской лавре сняли традиционные облачения и заменили их украинскими вышиванками. Об этом заявил бывший настоятель снесённого Десятинного монастыря епископ Гедеон.

По словам священнослужителя, изменения произошли во время проводимой киевскими властями «инвентаризации». Он также сообщил о возможной замене старинных образов с надписями на церковнославянском языке.

«Как братья мне говорили, сняли облачения, которые на них (мощах. – Прим. Life.ru.) были, и накрыли украинскими вышиванками. И, по-моему, даже убрали иконы – там над каждым святым висит образ его и горит лампадка», цитирует Гедеона РИА «Новости».

При этом епископ признал, что точных сведений о судьбе святынь нет. Доступ к информации, по его утверждению, ограничен, а официальных разъяснений о перемещении реликвий не поступало.

Проверка Ближних и Дальних пещер началась ещё в 2023 году. Комиссия украинского Минкульта объясняла осмотр необходимостью установить сохранность, историческую и научную ценность находящихся там объектов.

Представители Украинской православной церкви присутствовали при изучении мощей и рак, в которых они покоятся. Однако Гедеон отмечает, что дальнейшие действия властей проходили в закрытом режиме.

Священнослужитель назвал подобное обращение со святынями кощунством и беззаконием.

Старец Зосима предрёк пожар в Киево-Печерской лавре ещё 30 лет назад
Старец Зосима предрёк пожар в Киево-Печерской лавре ещё 30 лет назад

Ранее украинские власти объявили о намерении создать на территории Киево-Печерской лавры «национальный пантеон». В нём планируют увековечить военных, политиков и других деятелей, которых в Киеве считают значимыми для истории страны. В Германии раскритиковали Киев за это решение, отметив, что чествование пособников нацистов, которых планируется перезахоронить в пантеоне, может напрямую столкнуть Европе в военную пропасть.

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Полина Никифорова
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