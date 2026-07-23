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23 июля, 16:35

Карлсон назвал убийство аятоллы Хаменеи одним из самых безумных решений США

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Убийство духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стало бы одним из самых безрассудных шагов Вашингтона. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с сотрудницами RT Тарой Рид и Ольгой Батаман.

По словам Карлсона, устранять руководителей других государств недопустимо. Он привёл в пример Россию: по его мнению, президент Владимир Путин при желании мог бы уничтожить Владимира Зеленского, однако не сделал этого.

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«Потому что лидеров вот так не убивают: это делает невозможным урегулирование путём переговоров», — сказал он.

По словам Карлсона, он не раз говорил президенту США Дональду Трампу о том, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху является его противником. Журналист уверен, что американский лидер по-настоящему раздражён поведением израильского премьера.

«Полагаю, Трамп искренне зол на Нетаньяху. Думаю, он его не любит. Думаю, вообще никто не любит Нетаньяху, даже госпожа Нетаньяху», — добавил журналист.

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Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Ключевые административные и религиозные центры Исламской Республики, включая столицу Тегеран, подверглись массированным воздушным атакам. Жертвами ударов стали верховный руководитель исламской республики аятолла Али Хаменеи, а также его ближайшее политическое окружение. В соответствии с процедурой преемственности, новым лидером был провозглашён Моджтаба Хаменеи.

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Вероника Бакумченко
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