«Было прикольно издеваться»: «Главную ведьму» Украины проверяют после рассказа о БДСМ-услугах для министров

«Главная ведьма» Украины Мария Тихая (настоящее имя — Мария Арефьева) попала под проверку после интервью о БДСМ-услугах для украинских министров и другой киевской элиты. С заявлением в полицию обратился депутат Верховной рады Ярослав Железняк, а Бюро экономической безопасности уже подтвердило проведение проверки, пишет SHOT.

В недавнем интервью Тихая призналась, что имела интимную связь с одним из руководителей министерств. Конкретное имя она раскрывать не стала, но отметила: чиновник сам настаивал на специфических практиках. По признанию «ведьмы», ей «было прикольно издеваться» над ним, поскольку он «обворовывал людей».

Общественность тут же принялась гадать о личности вип-персоны. В Сети чаще прочих упоминали экс-министра обороны Михаила Фёдорова. Сама Тихая утверждает, что похожие предложения не раз поступали и от других представителей киевской элиты. Стоимость подобных встреч, с её слов, варьировалась от 30 до 100 тысяч долларов.

Публичные признания возмутили депутата Железняка. Он направил обращения в Национальную полицию и Бюро экономической безопасности. Парламентарий попросил проверить реализацию оккультных услуг на признаки обмана, получение денег от родных военнослужащих ВСУ и вероятное уклонение от уплаты налогов.

В ответ на это БЭБ подтвердило запуск аналитической проверки в отношении Арефьевой. Параллельно правоохранители зарегистрировали уголовное производство по статье о мошенничестве.

Любопытно, что до скандала девушка объявляла о политических амбициях. Она заявляла о желании занять пост мэра Киева, однако в ближайших выборах участвовать не планирует. Вернуться к этому вопросу «ведьма» рассчитывает только через несколько лет.

Мария Тихая, позиционирующая себя как «главная ведьма Украины» и потомственная некромантка, стала известной после участия в шоу «Битва экстрасенсов». Она активно зарабатывает на эзотерических услугах, включая дорогостоящие ритуалы и консультации для состоятельных клиентов и чиновников. В 2026 году её деятельность привлекла внимание правоохранителей — из-за заявлений о продаже амулетов от мобилизации против неё начали проверку по статье о мошенничестве. Также она была замечена в окружении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.