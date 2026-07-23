Онкобольная Лерчек вышла в свет в платье с голой спиной

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) после завершения курса химиотерапии вышла в свет вместе с возлюбленным Луисом Сквиччиарини. Они появились на вечеринке друзей, которая была проведена на яхте.

Лерчек вышла в свет с женихом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / im__lu_

Для выхода она снова выбрала длинноволосый парик — в таком образе Чекалина уже не раз появлялась публично. Макияж блогер сделала спокойным и почти незаметным: с акцентом на естественность и нюдовую помаду. Ставку Лерчек сделала на яркий наряд. На ней было розовое платье с открытой спиной и глубоким разрезом.

Ранее Лерчек завершила лечение от рака. По словам жениха, прошла 9-я, последняя химия. Но останется ещё и таргетная терапия каждые две недели. По его словам, такое лечение нужно для продления жизни. Позднее Сквиччиарини поделился фотографией своей возлюбленной без парика, сделанной после курса химиотерапии. Он поздравил Чекалину с завершением лечения и преподнес ей букет пионовидных роз. Возлюбленный Лерчек также показал, как они вместе наслаждались просмотром чемпионата мира по футболу 2026 года.