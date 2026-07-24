Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 02:00

Количество сбитых беспилотников над Ленинградской областью возросло до 33

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

По последним данным, над Ленинградской областью уничтожено уже 33 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом написал губернатор Александр Дрозденко в своём канале в «Максе».

«Боевая работа продолжается», — уточнил он.

В ходе отражения атаки 24 июля над Ленобластью уничтожено 11 БПЛА
В ходе отражения атаки 24 июля над Ленобластью уничтожено 11 БПЛА

В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки беспилотников. Также жителей предупредили о вероятных перебоях в работе мобильного интернета. Кроме того, в шести российских регионах ночью объявляли ракетную опасность. Жителей Тульской, Калужской, Курской, Брянской, Тамбовской и Воронежской областей ночью предупредили о возможной ракетной угрозе. В Воронежской и Тамбовской областях режим сохраняется.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar