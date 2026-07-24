Количество сбитых беспилотников над Ленинградской областью возросло до 33

По последним данным, над Ленинградской областью уничтожено уже 33 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом написал губернатор Александр Дрозденко в своём канале в «Максе».

«Боевая работа продолжается», — уточнил он.

В Санкт-Петербурге объявлена угроза атаки беспилотников. Также жителей предупредили о вероятных перебоях в работе мобильного интернета. Кроме того, в шести российских регионах ночью объявляли ракетную опасность. Жителей Тульской, Калужской, Курской, Брянской, Тамбовской и Воронежской областей ночью предупредили о возможной ракетной угрозе. В Воронежской и Тамбовской областях режим сохраняется.