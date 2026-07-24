Политолог Дмитрий Еловский раскритиковал заявление нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о россиянах. Бригадный генерал назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование».

Еловский заявил, что подобные высказывания свидетельствуют, по его мнению, о низком уровне подготовки представителей украинского руководства. Он добавил, что, по его мнению, людям с подобными взглядами стоит лучше знать историю.

«Драпатому следовало бы хорошо подучить историю, тогда бы он точно знал, что все те исторические деятели, кто рассуждал, как он, закончили свои дни крайне печально: либо на трибунале, либо и вовсе в могиле», — рассудил он.

Еловский также заявил ТАСС, что подобная риторика, по его мнению, демонстрирует причины начала специальной военной операции. Он считает, что такие заявления отражают позицию представителей украинских властей. Кроме того, эксперт высказал мнение, что подобные высказывания можно было бы избежать при наличии управленческого опыта и понимания исторических процессов. По его словам, украинская государственность, как он считает, не прошла полноценного этапа становления.

Напомним, в Сети разошлись архивные интервью нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, в которых он назвал жителей Донбасса «несознательными», не желающими работать и нуждающимися в украинизации, а также заявил, что Россия «не имеет права на существование». Это контрастирует с его образом «современного и человечного генерала», который создают западные СМИ, и ставит под вопрос заявления о «новой надежде» для Украины.