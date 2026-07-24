Лавров: Совесть РФ по переговорам об Украине чиста, пацан сказал — пацан сделал

Американская сторона изменила подход к анкориджским договорённостям, однако на выполнении российских задач это не отразится. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в киргизском Чолпон-Ате.

«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Ну с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате [госсекретаря США Марко] Рубио. Но задачи, поставленные президентом [Владимиром] Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчёркивал, будут выполнены», — сказал руководитель российской дипломатии.