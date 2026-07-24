Лавров: Совесть РФ по переговорам об Украине чиста, пацан сказал — пацан сделал
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Американская сторона изменила подход к анкориджским договорённостям, однако на выполнении российских задач это не отразится. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в киргизском Чолпон-Ате.
«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Ну с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате [госсекретаря США Марко] Рубио. Но задачи, поставленные президентом [Владимиром] Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчёркивал, будут выполнены», — сказал руководитель российской дипломатии.
Напомним, Марко Рубио на недавней встрече с Сергеем Лавровым заявил о неактуальности достигнутого в Анкоридже консенсуса и необходимости поиска новых идей для урегулирования, поскольку прежние инициативы не получили поддержки всех сторон. В Кремле в ответ подчеркнули, что Россия по-прежнему готова к мирному разрешению конфликта. К недавним заявлениям Марко Рубио добавил, что президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным и хочет его остановки в скорейшие сроки.
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