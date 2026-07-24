ФОМ: По результатам свежего опроса Путину доверяют 68% россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 68% опрошенных граждан. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Фонда «Общественное мнение». Работу главы государства положительно оценили 70% участников опроса. Исследование проводилось с 17 по 19 июля и охватило 1,5 тысячи россиян.

Деятельность правительства РФ одобрили 46% респондентов. Работу премьер-министра Михаила Мишустина хорошо оценил 51% опрошенных.

Среди политических партий наибольшую поддержку получила «Единая Россия» — за неё готовы проголосовать 33% респондентов. ЛДПР и КПРФ набрали по 11%, «Новые люди» — 7%, «Справедливая Россия» — 3%.

ФОМ проводит такие замеры еженедельно, отслеживая отношение россиян к работе президента, правительства и политических партий. Статистическая погрешность подобных опросов фонда с выборкой в 1,5 тысячи человек обычно не превышает 3,6%.

Ранее Life.ru сообщал, что в июне о доверии Владимиру Путину заявили 73% участников опроса ФОМ. Тогда положительно деятельность президента оценили 73% респондентов, а рейтинг «Единой России» составлял 36%.