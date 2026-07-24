Восхищение Трампом и чипы: что пишет убийца Ильназ Галявиев из «Чёрного дельфина»
Галявиев в письмах из «Чёрного дельфина» рассказал о симпатии к Трампу
Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Ильназ Галявиев, пожизненно осуждённый за нападение на гимназию №175 в Казани, в письмах из колонии рассказывал о своих взглядах и отношении к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Галявиев называл американского политика «удивительным человеком» и писал, что восхищается тем, как Трамп смог вернуться в Белый дом после периода давления и судебных разбирательств.
В переписке с друзьями осуждённый также рассказывал о своём состоянии после нападения. По его словам, в момент преступления он находился в состоянии психоза и утверждал, что «полетела крыша, поэтому всё так и получилось».
Галявиев писал, что понимает невозможность скорого освобождения и воспринимает пожизненное заключение как постоянное повторение одного и того же дня. При этом он рассказывал о жизни в колонии: сначала работал упаковщиком, а затем перешёл в швейный цех, где занимается изготовлением формы для сотрудников предприятий. Убийца надеется, что в будущем его выпустят из «Чёрного дельфина» после чипирования, чтобы он физически не мог нарушить закон.
В письмах он также сообщил, что начал изучать религиозную литературу уже после попадания в колонию. По его словам, вера помогла ему пересмотреть отношение к жизни, из-за чего он отказался от некоторых развлечений и праздников.
Напомним, в мае 2021 года Галявиев пришёл с оружием в гимназию №175 в Казани. Он убил 7 детей и 2 учителей, ещё 24 человека получили ранения. Суд признал его вменяемым и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в самой строгой тюрьме России.
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