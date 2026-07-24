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24 июля, 08:51

Восхищение Трампом и чипы: что пишет убийца Ильназ Галявиев из «Чёрного дельфина»

Галявиев в письмах из «Чёрного дельфина» рассказал о симпатии к Трампу

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Ильназ Галявиев, пожизненно осуждённый за нападение на гимназию №175 в Казани, в письмах из колонии рассказывал о своих взглядах и отношении к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Галявиев называл американского политика «удивительным человеком» и писал, что восхищается тем, как Трамп смог вернуться в Белый дом после периода давления и судебных разбирательств.

В переписке с друзьями осуждённый также рассказывал о своём состоянии после нападения. По его словам, в момент преступления он находился в состоянии психоза и утверждал, что «полетела крыша, поэтому всё так и получилось».

Галявиев писал, что понимает невозможность скорого освобождения и воспринимает пожизненное заключение как постоянное повторение одного и того же дня. При этом он рассказывал о жизни в колонии: сначала работал упаковщиком, а затем перешёл в швейный цех, где занимается изготовлением формы для сотрудников предприятий. Убийца надеется, что в будущем его выпустят из «Чёрного дельфина» после чипирования, чтобы он физически не мог нарушить закон.

В письмах он также сообщил, что начал изучать религиозную литературу уже после попадания в колонию. По его словам, вера помогла ему пересмотреть отношение к жизни, из-за чего он отказался от некоторых развлечений и праздников.

Казанский убийца Галявиев не стал обжаловать приговор
Казанский убийца Галявиев не стал обжаловать приговор

Напомним, в мае 2021 года Галявиев пришёл с оружием в гимназию №175 в Казани. Он убил 7 детей и 2 учителей, ещё 24 человека получили ранения. Суд признал его вменяемым и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в самой строгой тюрьме России.

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Дарья Денисова
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