«Не чужое, а обновлённое»: Звёздный хирург раскрыла методы омоложения Стаса Михайлова

Певец Стас Михайлов кардинально преобразился: сбросил 17 кг, отказался от алкоголя, помолодел, а черты лица стали заметно чётче. Врач-косметолог Марият Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей предположила, что в случае артиста применялся комплексный подход: лазерное омоложение, SMAS-лифтинг, ботулинотерапия и биоревитализация.

Она отметила, что работа выполнена качественно — певцу сохранили индивидуальность, лицо не стало чужим, а лишь обновилось. Сам исполнитель, однако, отрицает вмешательства и связывает преображение с отказом от спиртного и изменением пищевых привычек.

А ранее Иосиф Пригожин рассказал, что похудел на 8 кг, чтобы не выглядеть «дедушкой» рядом со своей женой Валерией. По словам продюсера, раньше попытки похудеть были спортивными пари — с друзьями спорили на крупные суммы, а судьёй выступала Яна Рудковская.