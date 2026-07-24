Использование фрагментов цепей от бензопил в качестве поражающих элементов для беспилотников может объясняться желанием причинить людям как можно более тяжёлые ранения. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал председатель Магаданской областной думы Анатолий Широков.

«Здесь другого объяснения, кроме как желания нанести максимальный вред всему живому, нет», — заявил он.

По словам Широкова, особенно опасным он считает возможное применение подобных боеприпасов против мирных жителей. Политик сравнил эту тактику с поведением шакала Табаки из сказки Редьярда Киплинга «Маугли».

«Такая трусливая позиция, как у шакала Табаки, не может не вызывать чувства брезгливости. К сожалению, гибнут и страдают мирные жители, россияне, жители Донбасса», — отметил собеседник Life.ru.

Ранее сапёр Московского военного округа с позывным Турист рассказал, что на отдельных украинских дронах обнаруживают распиленные цепи от бензопил. По словам военнослужащего, при взрыве металлические фрагменты разлетаются и могут причинить тяжёлые ранения. Кроме того, Life.ru рассказывал, как сапёры обнаружили в Курской области взрывные устройства, замаскированные под мягкие игрушки. Военные также обезвреживали неразорвавшиеся FPV-дроны и другие боеприпасы, оставшиеся на освобождённой территории.