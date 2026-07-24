АТОР: Санкции против аэропортов не угрожают рейсам иностранных авиакомпаний в РФ

Новые санкции Евросоюза в отношении ряда российских аэропортов, включая Шереметьево, не несут угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В АТОР не видят угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций ЕС. Новый пакет мер не должен повлиять на сложившееся расписание рейсов иностранных авиакомпаний», — пояснили в аналитической службе ассоциации.

Таким образом, туристы могут не опасаться сбоев в полётной программе зарубежных перевозчиков.