АТОР: Санкции против аэропортов не угрожают рейсам иностранных авиакомпаний в РФ
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Новые санкции Евросоюза в отношении ряда российских аэропортов, включая Шереметьево, не несут угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).
«В АТОР не видят угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций ЕС. Новый пакет мер не должен повлиять на сложившееся расписание рейсов иностранных авиакомпаний», — пояснили в аналитической службе ассоциации.
Таким образом, туристы могут не опасаться сбоев в полётной программе зарубежных перевозчиков.
Напомним, Евросоюз ввёл санкции против четырёх российских аэропортов, включая Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов и Минеральные Воды, а также двух портов и поставщика энергоресурсов в рамках 21-го пакета. Также в список попали помощник президента Владимир Мединский и глава Минспорта Михаил Дегтярёв, которых Брюссель обвинил в подрыве территориальной целостности Украины.
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