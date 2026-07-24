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Регион
24 июля, 10:20

АТОР: Санкции против аэропортов не угрожают рейсам иностранных авиакомпаний в РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Новые санкции Евросоюза в отношении ряда российских аэропортов, включая Шереметьево, не несут угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию. Об этом сообщили в ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В АТОР не видят угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций ЕС. Новый пакет мер не должен повлиять на сложившееся расписание рейсов иностранных авиакомпаний», — пояснили в аналитической службе ассоциации.

Таким образом, туристы могут не опасаться сбоев в полётной программе зарубежных перевозчиков.

ЕС ввёл санкции против поставщиков комплектующих для российских БПЛА
ЕС ввёл санкции против поставщиков комплектующих для российских БПЛА

Напомним, Евросоюз ввёл санкции против четырёх российских аэропортов, включая Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов и Минеральные Воды, а также двух портов и поставщика энергоресурсов в рамках 21-го пакета. Также в список попали помощник президента Владимир Мединский и глава Минспорта Михаил Дегтярёв, которых Брюссель обвинил в подрыве территориальной целостности Украины.

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Анастасия Никонорова
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