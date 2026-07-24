На случай мира: Британский генерал возглавил коалицию сил для Украины

Великобритания приняла от Франции командование многонациональной коалицией сил, которая может направить миротворческие войска на Украину после прекращения конфликта. Об этом сообщило Минобороны Соединённого Королевства.

Церемония передачи командования состоялась в штаб-квартире коалиции в Париже. Новым командующим стал британский генерал-лейтенант Том Бейтман, прослуживший в армии более 30 лет и командовавший 1-й дивизией и постоянным объединённым штабом сил быстрого реагирования.

В ведомстве отметили, что в случае достижения мира многонациональные силы займутся обеспечением безопасности украинского воздушного и морского пространства, а также содействием восстановлению боеспособности сухопутных войск. В рамках этой миссии в Киеве будет создан штаб.