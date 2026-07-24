На случай мира: Британский генерал возглавил коалицию сил для Украины
Британия приняла у Франции командование многонациональными силами для Украины
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Великобритания приняла от Франции командование многонациональной коалицией сил, которая может направить миротворческие войска на Украину после прекращения конфликта. Об этом сообщило Минобороны Соединённого Королевства.
Церемония передачи командования состоялась в штаб-квартире коалиции в Париже. Новым командующим стал британский генерал-лейтенант Том Бейтман, прослуживший в армии более 30 лет и командовавший 1-й дивизией и постоянным объединённым штабом сил быстрого реагирования.
В ведомстве отметили, что в случае достижения мира многонациональные силы займутся обеспечением безопасности украинского воздушного и морского пространства, а также содействием восстановлению боеспособности сухопутных войск. В рамках этой миссии в Киеве будет создан штаб.
Ранее и.о. главы МИД Украины Андрей Сибига в телефонном разговоре с новым британским коллегой Эдом Милибэндом обсудил укрепление сотрудничества, военную помощь, поддержку энергетики и давление на Россию, а Милибэнд подтвердил решительную поддержку Украины. Сибига поздравил Милибэнда с назначением и пригласил его посетить Украину.
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