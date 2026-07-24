Набиуллина поставила точку в споре о новой цели по инфляции

Банк России в будущем готов обсуждать только снижение целевого уровня инфляции. Возможность повысить установленный ориентир регулятор не рассматривает, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Мы считаем возможным в будущем рассматривать только его понижение. Мы не рассматриваем его повышение, потому что, на наш взгляд, от повышения таргета все проиграют», — сказала она.

Сейчас Банк России стремится поддерживать годовую инфляцию вблизи 4%. Этот показатель используется регулятором как постоянная количественная цель денежно-кредитной политики.

Заявление Набиуллиной прозвучало после предложения Российского союза промышленников и предпринимателей пересмотреть инфляционный ориентир. Вице-президент РСПП Александр Мурычев предложил привести неизменный с 2015 года показатель в соответствие с нынешними макроэкономическими условиями.

Глава ЦБ дала понять, что повышение цели могло бы привести к закреплению более быстрого роста цен и инфляционных ожиданий. При этом вопрос о возможном снижении таргета может рассматриваться лишь в будущем.

А ранее в пятницу Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,25 до 14% годовых. Это десятое подряд снижение ставки с начала цикла смягчения денежно-кредитной политики в июне 2025 года.