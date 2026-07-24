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Регион
24 июля, 13:01

СК изучит слова Драпатого об отсутствии у россиян права на существование

Обложка © ТАСС / OLEKSANDR KLYMENKO / ЕРА

Обложка © ТАСС / OLEKSANDR KLYMENKO / ЕРА

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился дать правовую оценку высказываниям нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в адрес граждан России, а в частности жителей Донбасса. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Поводом стало распространившееся в интернете видеоинтервью украинского военачальника. По версии ведомства, прозвучавшие в нём заявления могут противоречить основополагающим нормам международного права.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России дать правовую оценку этим высказываниям», — сказано в публикации.

В МИД РФ назвали слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду
В МИД РФ назвали слова Драпатого о россиянах подстрекательством к геноциду

После назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ в интернете снова появились отрывки из его интервью проекту Ukraїner, записанного в 2023 году. В нём генерал резко высказывался о жителях Донбасса, связывая их позицию с недостаточной украинизацией региона. Вместе с тем он считал, что жители РФ и вовсе «не заслуживают права на существование».

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Владимир Озеров
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