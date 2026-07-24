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24 июля, 14:36

Набиуллина: ЦБ нужна более высокая траектория ключевой ставки ради инфляции в 4%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4%. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В 2026 году показатель ожидается в диапазоне 14,5–14,6%, а в 2027-м — на уровне 10,5–12,5%. Таким образом, стоимость заёмных средств может оставаться повышенной дольше, чем предполагалось ранее.

Необходимость более жёсткой денежно-кредитной политики в ЦБ связали с новыми бюджетными решениями, ускорением роста цен и усилением инфляционных ожиданий. Дальнейшие шаги регулятора будут зависеть от динамики спроса, расходов бюджета и темпов подорожания товаров и услуг. При любом развитии событий Банк России намерен добиваться снижения инфляции примерно до 4% и удерживать её возле этого уровня.

«С учётом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки», — сказала глава Банка России.

Российский рынок акций начал расти после снижения ключевой ставки
Российский рынок акций начал расти после снижения ключевой ставки

Напомним, что Банк России опустил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых, что рынок акций воспринял положительно. Дальнейшая политика регулятора будет зависеть от инфляционной динамики и экономических рисков, а в 2027 году показатель ожидается на уровне 10,5–12,5%. При этом Набиуллина не исключает, что показатель будет повышен вновь.

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Владимир Озеров
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