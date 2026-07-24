«Не зря всполошились»: Предупреждение Минобороны РФ заставило Берлин трястись за свои заводы
Эксперт Дандыкин: Публикация РФ списка поставщиков БПЛА вызвала испуг в Германии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage
Решение немецкого ведомства по защите конституции подготовить инструкции по безопасности для оборонных предприятий говорит об испуге Берлина. Такое мнение «Газете.ru» высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Он отметил, что Германия — самый активный поставщик денег и оружия Киеву, поэтому реакция на публикацию российским Минобороны списка европейских заводов, производящих дроны, была ожидаемой. Дандыкин считает, что рекомендации контрразведки свидетельствуют о серьёзном восприятии предупреждения Москвы. При этом эксперт подчеркнул: в случае прямого столкновения эти меры не помогут.
«Четвёртого рейха не будет», — резюмировал он.
Напомним, ранее Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где производят БПЛА для Киева, включая Великобританию, Германию, Польшу, Испанию, Италию, Чехию, Латвию, Данию, Литву, Турцию и Израиль. В ведомстве подчеркнули, что такие объекты превращаются в «стратегический тыл» Украины и повышают риск эскалации конфликта на континенте. В Германии после публикации РФ забили тревогу.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.