«Не зря всполошились»: Предупреждение Минобороны РФ заставило Берлин трястись за свои заводы

Решение немецкого ведомства по защите конституции подготовить инструкции по безопасности для оборонных предприятий говорит об испуге Берлина. Такое мнение «Газете.ru» высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что Германия — самый активный поставщик денег и оружия Киеву, поэтому реакция на публикацию российским Минобороны списка европейских заводов, производящих дроны, была ожидаемой. Дандыкин считает, что рекомендации контрразведки свидетельствуют о серьёзном восприятии предупреждения Москвы. При этом эксперт подчеркнул: в случае прямого столкновения эти меры не помогут.