Силовики нашли в России родню нового главкома ВСУ Михаила Драпатого
Михаил Драпатый. Обложка © Telegram / Михаил Драпатый
У нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого есть родственники, которые долгое время жили или до сих пор находятся в России. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
«Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишённой права на существование, он также говорит о своём сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим», — отметил собеседник ТАСС.
Сводный брат военачальника Максим провёл большую часть жизни в Сургуте, а сейчас проживает в Сочи. Отец нового главкома ВСУ также долгое время жил в Сургуте. Российские силовики узнали, что Драпатый-старший придерживается националистических взглядов и публиковал русофобские записи в социальных сетях.
Дядя бригадного генерала ВСУ Виктор оказался участником «майдана» и бывшим сотрудником полиции Львовской области. Жена Драпатого Юлия Редько-Драпатая, по данным источника, с 2014 года делала националистические заявления, в том числе на русском языке.
Интерес к семье военачальника возник после его резких высказываний о русских и жителях Донбасса. Ранее он назвал население России «нацией, не имеющей права на существование», а жителей Донбасса — «не желающим работать контингентом». СК уже изучает его высказывания. Кремль пообещал, что он ответит за свои слова.
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