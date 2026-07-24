У нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого есть родственники, которые долгое время жили или до сих пор находятся в России. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

«Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишённой права на существование, он также говорит о своём сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим», — отметил собеседник ТАСС.

Сводный брат военачальника Максим провёл большую часть жизни в Сургуте, а сейчас проживает в Сочи. Отец нового главкома ВСУ также долгое время жил в Сургуте. Российские силовики узнали, что Драпатый-старший придерживается националистических взглядов и публиковал русофобские записи в социальных сетях.

Дядя бригадного генерала ВСУ Виктор оказался участником «майдана» и бывшим сотрудником полиции Львовской области. Жена Драпатого Юлия Редько-Драпатая, по данным источника, с 2014 года делала националистические заявления, в том числе на русском языке.