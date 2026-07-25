Погибшие в ДТП в Зеленодольске подростки приехали из Марий Эл

Погибшими подростками в результате ДТП в Зеленодольске оказались жители Марий Эл. Об этом сообщили в управлении МВД по Республике Татарстан.

Напомним, авария произошла в ночь на 24 мая. Внутри автомобиля, который врезался в дерево и загорелся, находились семь человек. Единственный выживший подросток был доставлен в Зеленодольскую ЦРБ с ожогами 30% тела.