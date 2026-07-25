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Регион
24 июля, 22:41

Мирошник сыронизировал после отрицания Зеленским употребления кокаина с Макроном

Обложка © kmu.gov.ua

Обложка © kmu.gov.ua

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отреагировал на заявление Владимира Зеленского об употреблении наркотиков с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В своём Telegram-канале дипломат указал, что такой ответ украинского политика расставил все точки над i.

«Непревзойдённое откровение Зеленского: с кем с кем, но не с Макроном! Что-что, но с Макроном не кокаин! Если и кокаин, то точно не вместе!» написал Мирошник в ответ на слова киевского главаря.

«Кокаиновая харизма»: Депутат объяснил, почему Зеленский любит наркотики и терпеть не может женщин
«Кокаиновая харизма»: Депутат объяснил, почему Зеленский любит наркотики и терпеть не может женщин

Ранее Зеленский ответил на вопросы о своей наркозависимости в беседе с американской блогершей Лорой Лумер. Главарь кеевского режима заявил, что никогда не принимал кокаин вместе с французским президентом.

Весной прошлого года интернет-пользователи заподозрили Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца в употреблении запрещённых веществ после поездки в Киев. Журналисты зашли в купе поезда на обратном пути и застали политиков в двусмысленной ситуации. Кадры в сети показали небольшой пакетик с белым порошком и специфическую ложечку на столе перед лидерами.

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Лия Мурадьян
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