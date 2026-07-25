Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 05:44

«Герани» уничтожили две подстанции в Черниговской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские военнослужащие уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области. По данным Минобороны РФ, объекты использовались в интересах ВСУ.

Для ударов применили беспилотники «Герань-4 Сикер». Первой целью стала подстанция мощностью 110 кВ в населённом пункте Мена. Вторую атаку провели в дневное время. Прямым попаданием дрона была поражена подстанция мощностью 40 кВ в Семёновке.

Видео © Минобороны РФ

«Прямым попаданием российского ударного БПЛА того же типа была уничтожена подстанция 40 кВ в населенном пункте Семёновка», — сообщили в ведомстве.

Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксированы удары по обоим объектам.

Армия России за 5 минут выпустила 10 ракет по важным целям на Украине
Армия России за 5 минут выпустила 10 ракет по важным целям на Украине

В пятницу Минобороны РФ доложило, что российские военные нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников, применяемых для атак по российской территории. Целью стали разработки и техника, связанные с производством и использованием БПЛА.

Зеленский подтвердил удар по объекту с выставкой вооружения под Киевом
Зеленский подтвердил удар по объекту с выставкой вооружения под Киевом

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar