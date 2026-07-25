«Герани» уничтожили две подстанции в Черниговской области

Российские военнослужащие уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области. По данным Минобороны РФ, объекты использовались в интересах ВСУ.

Для ударов применили беспилотники «Герань-4 Сикер». Первой целью стала подстанция мощностью 110 кВ в населённом пункте Мена. Вторую атаку провели в дневное время. Прямым попаданием дрона была поражена подстанция мощностью 40 кВ в Семёновке.

Видео © Минобороны РФ

«Прямым попаданием российского ударного БПЛА того же типа была уничтожена подстанция 40 кВ в населенном пункте Семёновка», — сообщили в ведомстве.

Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля, на которых зафиксированы удары по обоим объектам.

В пятницу Минобороны РФ доложило, что российские военные нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проходила демонстрация беспилотников, применяемых для атак по российской территории. Целью стали разработки и техника, связанные с производством и использованием БПЛА.