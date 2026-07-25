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25 июля, 08:32

Полупустой зал и кремация: Началось прощание с актёром Поднозовым из «Тайн следствия»

В театре «Особняк» проходит церемония прощания с актёром Дмитрием Поднозовым

Обложка © Кадр из фильма: «Ментовские войны» режиссёры Алексей Богданов, Алан Дзоциев, сценарий Максима Есаулова, Андрея Романова, Сергея Майорова

Обложка © Кадр из фильма: «Ментовские войны» режиссёры Алексей Богданов, Алан Дзоциев, сценарий Максима Есаулова, Андрея Романова, Сергея Майорова

В петербургском театре «Особняк» проходит траурная церемония, посвящённая памяти актёра «Тайн следствия» Дмитрия Поднозова. Проститься с ним пришли близкие и коллеги, но зал пока остаётся полупустым.

Прощание завершится в 14:00, а затем тело артиста кремируют. К этому времени в зале находились около десяти человек, а также охрана. Снимать внутри прощального зала журналистам не разрешили.

О смерти Поднозова стало известно 21 июля. Последние месяцы жизни он тяжело болел — у него нашли рак мозга. Основную часть своего пути актёр посвятил сцене, однако снимался и в кино. На его счету около сотни ролей. Зрители запомнили его по биографической драме «Пророк. История Александра Пушкина», криминальной саге «Мажор», нашумевшему сиквелу «Духless 2», а также сериалу-долгожителю «Тайны следствия». Среди его ярких работ — экстремальный триллер «Ледокол» и вызвавшая резонанс драма «Чернобыль». Сергей Жигунов назвал Поднозова потрясающим и одним из лучших актёров, которых он видел.

От «Тайн следствия» до авторского кино: Каким запомнят актёра Дмитрия Поднозова
От «Тайн следствия» до авторского кино: Каким запомнят актёра Дмитрия Поднозова

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Вероника Бакумченко
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