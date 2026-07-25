Полупустой зал и кремация: Началось прощание с актёром Поднозовым из «Тайн следствия»

В петербургском театре «Особняк» проходит траурная церемония, посвящённая памяти актёра «Тайн следствия» Дмитрия Поднозова. Проститься с ним пришли близкие и коллеги, но зал пока остаётся полупустым.

Прощание завершится в 14:00, а затем тело артиста кремируют. К этому времени в зале находились около десяти человек, а также охрана. Снимать внутри прощального зала журналистам не разрешили.