Стала известна первая реакция Зеленского на удар по военной выставке под Киевом
WP: Зеленский пришёл в ярость из-за удара по выставке беспилотников под Киевом
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Владимир Зеленский пришёл в ярость от вести о российском ударе по выставке беспилотников в Киевской области. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», — указывается в тексте.
В материале подчёркивается, что ВС РФ в целом усилили удары по территории Украины, в том числе по столице. Однако из-за острой нехватки ракет для американских ЗРК Patriot украинская ПВО не в состоянии эффективно бороться с баллистикой.
Напомним, российское Минобороны подтвердило нанесение группового удара по полигону под Киевом, на котором проводилась выставка беспилотных систем. Мероприятие носило чисто военный характер и, помимо продукции самой Незалежной, показывала западные наработки. Есть погибшие и раненые, среди жертв — сотрудник одной из польских оборонных компаний, а также полковник СБУ, воевавший в Ираке, Эдуард Сиренко.
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