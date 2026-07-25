Стала известна первая реакция Зеленского на удар по военной выставке под Киевом

Владимир Зеленский пришёл в ярость от вести о российском ударе по выставке беспилотников в Киевской области. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», — указывается в тексте.

В материале подчёркивается, что ВС РФ в целом усилили удары по территории Украины, в том числе по столице. Однако из-за острой нехватки ракет для американских ЗРК Patriot украинская ПВО не в состоянии эффективно бороться с баллистикой.