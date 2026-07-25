Прокуратура Запорожья открыла горячую линию после атаки ВСУ в Кирилловке
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Прокуратура Запорожской области организовала горячую линию для граждан в связи с воздушной атакой Вооружённых сил Украины по базам отдыха в посёлке Кирилловка. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
Для оперативного реагирования на обращения граждан работает телефон: +7 (990) 135-35-35. Жители могут сообщать о нарушениях и получать необходимую юридическую поддержку.
Напомним, в результате ночного удара дронов ВСУ по туристическим базам в Кирилловке погибли восемь человек, включая двоих детей, 14 пострадали, среди них трое детей. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Власти и прокуратура координируют помощь пострадавшим.
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