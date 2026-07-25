Прокуратура Запорожья открыла горячую линию после атаки ВСУ в Кирилловке

Прокуратура Запорожской области организовала горячую линию для граждан в связи с воздушной атакой Вооружённых сил Украины по базам отдыха в посёлке Кирилловка. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.

Для оперативного реагирования на обращения граждан работает телефон: +7 (990) 135-35-35. Жители могут сообщать о нарушениях и получать необходимую юридическую поддержку.