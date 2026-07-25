Путин пообещал детально рассказать Токаеву о положении дел на Украине
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Президент России Владимир Путин пообещал подробно рассказать своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву о положении дел на украинском фронте. Встреча лидеров состоялась в субботу на полях Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.
Российский лидер заявил, что в ходе сегодняшней беседы обязательно осветит все детали ситуации.
«Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях», — сказал Путин в ходе встречи.
В ходе встречи Путин отметил, что Россия и Казахстан поддерживают тесную координацию на международной арене, что подтверждается активным участием обеих стран в региональных структурах. Лидеры также раскрыли объём российских вложений в казахстанскую экономику.
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