Путин пообещал детально рассказать Токаеву о положении дел на Украине

Президент России Владимир Путин пообещал подробно рассказать своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву о положении дел на украинском фронте. Встреча лидеров состоялась в субботу на полях Форума межрегионального сотрудничества двух стран в Омске.

Российский лидер заявил, что в ходе сегодняшней беседы обязательно осветит все детали ситуации.

«Что касается украинского направления, то я Вас в ходе нашей беседы сегодняшней обязательно проинформирую в деталях», — сказал Путин в ходе встречи.